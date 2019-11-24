«Болонья» ушла от поражения в матче с «Пармой» на 95-й минуте

«Болонья» и «Парма» сыграли вничью со счетом 2:2 в матче 13-го тура чемпионата Италии. Хозяева дважды уступали по ходу встречи.

Чемпионат Италии

Серия А

13-й тур

«Болонья» — «Парма» — 2:2 (1:1)

Голы: Кулушевски, 17 (0:1). Паласио, 40 (1:1). Якопони, 71 (1:2). Джемаили, 90+5 (2:2).

«Болонья»: Скорупски, Мбай (Сков Ольсен, 79), Денсвил, Томиясу (Пас, 84), Джемаили, Медель, Сванберг (Поли, 65), Паласио, Крейчи, Сансоне, Орсолини.

«Парма»: Сепе, Бруну Алвеш, Якопони, Дармиан, Гальоло, Дермаку, Барилла (Грасси, 74), Куцка, Скоццарелла (Бругман, 60), Кулушевски, Спрокати (Лаурини, 85).

Предупреждения: Томиясу, 37. Гальоло, 38. Барилла, 56. Грасси, 75.

Судья: Абиссо.

24 ноября. Болонья. Стадион «Ренато Далл'Ара».

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