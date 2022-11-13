«Сассуоло» уступил «Болонье» и продлил серию без побед до четырех матчей

«Сассуоло» в матче 15-го тура чемпионата Италии уступил «Болонье» со счетом 0:3.

Отличились Мишель Эбишер, Марко Арнаутович и Льюис Фергюсон.

«Сассуоло» продлил серию без побед до 4 матчей — на счету команды три поражения и одна ничья.

После этого матча «Сассуоло» с 16 очками занимает 14-е место в турнирной таблице, «Болонья» с 19 очками — на 11-й строчке.