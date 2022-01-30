Защитник «Интера» Александр Коларов расторгнет контракт с «Интером». Официально об этом будет объявлено в начале следующей недели, сообщает журналист Николо Скира.

Ранее появлялась информация, что 36-летний серб рассматривает вариант завершения игровой карьеры, чтобы войти в тренерский штаб миланского клуба.

В текущем сезоне Коларов провел 4 матча за «Интер». Серб выступает за миланский клуб с лета 2020 года.