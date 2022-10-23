«Болонья» обыграла «Лечче» и прервала серию из 4 матчей без побед в чемпионате Италии
«Болонья» обыграла «Лечче» на своем поле в матче 11-го тура чемпионата Италии — 2:0.
У хозяев забили Марко Арнаутович и Льюис Фергюсон.
«Болонья» прервала свою серию из 4 матчей без побед в чемпионате Италии и поднялась на 13-е место в турнирной таблице с 10 очками в 11 матчах. «Лечче» идет на 17-й строчке с 8 очками в 11 встречах.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Наполи
|10
|8
|2
|0
|25-9
|26
|
2
|Милан
|11
|8
|2
|1
|24-11
|26
|
3
|Аталанта
|10
|7
|3
|0
|16-6
|24
|
4
|Рома
|10
|7
|1
|2
|13-9
|22
|
5
|Лацио
|10
|6
|3
|1
|21-5
|21
|
6
|Удинезе
|11
|6
|3
|2
|20-12
|21
|
7
|Интер
|11
|7
|0
|4
|22-17
|21
|
8
|Ювентус
|11
|5
|4
|2
|17-7
|19
|
9
|Торино
|11
|4
|2
|5
|10-13
|14
|
10
|Салернитана
|11
|3
|4
|4
|13-16
|13
|
11
|Сассуоло
|10
|3
|3
|4
|12-12
|12
|
12
|Эмполи
|11
|2
|5
|4
|9-15
|11
|
13
|Болонья
|11
|2
|4
|5
|12-17
|10
|
14
|Монца
|11
|3
|1
|7
|10-19
|10
|
15
|Фиорентина
|11
|2
|4
|5
|11-16
|10
|
16
|Специя
|11
|2
|3
|6
|9-20
|9
|
17
|Лечче
|11
|1
|5
|5
|9-14
|8
|
18
|Верона
|10
|1
|2
|7
|9-19
|5
|
19
|Кремонезе
|10
|0
|4
|6
|9-21
|4
|
20
|Сампдория
|10
|0
|3
|7
|5-18
|3
Результаты / календарь
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36 тур
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38 тур
|21.10
|21:45
|
Ювентус – Эмполи
|4 : 0
|22.10
|16:00
|
Салернитана – Специя
|1 : 0
|22.10
|19:00
|
Милан – Монца
|4 : 1
|22.10
|21:45
|
Фиорентина – Интер
|3 : 4
|23.10
|13:30
|
Удинезе – Торино
|1 : 2
|23.10
|16:00
|
Болонья – Лечче
|2 : 0
|23.10
|19:00
|
Аталанта – Лацио
|- : -
|23.10
|21:45
|
Рома – Наполи
|- : -
|24.10
|19:30
|
Кремонезе – Сампдория
|- : -
|24.10
|21:45
|
Сассуоло – Верона
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Марко Арнаутович
Болонья
|7
|
|
Душан Влахович
Ювентус
|6
|
|
Чиро Иммобиле
Лацио
|6
|П
|
|
Сергей Милинкович-Савич
Лацио
|7
|
|
Жерар Деулофеу
Удинезе
|6
|
|
Роберто Перейра
Удинезе
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Мортен Юльманн
Лечче
|10
|1
|4
|
|
Неуэн Перес
Удинезе
|9
|1
|3
|
|
Жан-Даниэль Акпа-Акпро
Эмполи
|2
|1
|2
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