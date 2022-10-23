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«Болонья» обыграла «Лечче» и прервала серию из 4 матчей без побед в чемпионате Италии

Иван Торопцев
Корреспондент
Читать «СЭ» в

«Болонья» обыграла «Лечче» на своем поле в матче 11-го тура чемпионата Италии — 2:0.

У хозяев забили Марко Арнаутович и Льюис Фергюсон.

«Болонья» прервала свою серию из 4 матчей без побед в чемпионате Италии и поднялась на 13-е место в турнирной таблице с 10 очками в 11 матчах. «Лечче» идет на 17-й строчке с 8 очками в 11 встречах.

Италия. Серия А. 11-й тур
23 окт, 16:00. Renato Dall'Ara (Болонья)
Болонья
2:0
Лечче

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Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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Положение команд
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Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Наполи 10 8 2 0 25-9 26
2
 Милан 11 8 2 1 24-11 26
3
 Аталанта 10 7 3 0 16-6 24
4
 Рома 10 7 1 2 13-9 22
5
 Лацио 10 6 3 1 21-5 21
6
 Удинезе 11 6 3 2 20-12 21
7
 Интер 11 7 0 4 22-17 21
8
 Ювентус 11 5 4 2 17-7 19
9
 Торино 11 4 2 5 10-13 14
10
 Салернитана 11 3 4 4 13-16 13
11
 Сассуоло 10 3 3 4 12-12 12
12
 Эмполи 11 2 5 4 9-15 11
13
 Болонья 11 2 4 5 12-17 10
14
 Монца 11 3 1 7 10-19 10
15
 Фиорентина 11 2 4 5 11-16 10
16
 Специя 11 2 3 6 9-20 9
17
 Лечче 11 1 5 5 9-14 8
18
 Верона 10 1 2 7 9-19 5
19
 Кремонезе 10 0 4 6 9-21 4
20
 Сампдория 10 0 3 7 5-18 3
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22.10 16:00
Салернитана – Специя
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22.10 19:00
Милан – Монца
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22.10 21:45
Фиорентина – Интер
 3 : 4
23.10 13:30
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23.10 16:00
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Удинезе

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