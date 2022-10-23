«Болонья» обыграла «Лечче» и прервала серию из 4 матчей без побед в чемпионате Италии

«Болонья» обыграла «Лечче» на своем поле в матче 11-го тура чемпионата Италии — 2:0.

У хозяев забили Марко Арнаутович и Льюис Фергюсон.

«Болонья» прервала свою серию из 4 матчей без побед в чемпионате Италии и поднялась на 13-е место в турнирной таблице с 10 очками в 11 матчах. «Лечче» идет на 17-й строчке с 8 очками в 11 встречах.