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Главный тренер «Удинезе» Соттил: «Обидно, потому что «Торино» мало что сделал для победы»

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Главный тренер «Удинезе» Андреа Соттил прокомментировал поражение от «Торино» в матче 11-го тура чемпионата Италии (1:2).

«Я доволен игрой ребят, они выложились на полную и шли до конца. Нам нужно было быть более осторожными. У нас были возможности. Если я проанализирую игру, я не разочаруюсь. Мы сожалеем о поражении дома на глазах у наших болельщиков. Нам нравится атаковать, в полузащите мы хорошо поработали, а в последние полчаса мы старались создать накал страстей в центре. Мы всегда были агрессивны. Обидно, потому что «Торино» мало что сделал для победы», — цитирует Calcio Mercato Соттила.

«Торино» поднялся на 9-е место в турнирной таблице чемпионата Италии (14 очков). «Удинезе» разместился на 6-й позиции (21 очко).

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Основные источники исследования

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И В Н П +/- О
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 Милан 11 8 2 1 24-11 26
3
 Аталанта 10 7 3 0 16-6 24
4
 Рома 10 7 1 2 13-9 22
5
 Лацио 10 6 3 1 21-5 21
6
 Удинезе 11 6 3 2 20-12 21
7
 Интер 11 7 0 4 22-17 21
8
 Ювентус 11 5 4 2 17-7 19
9
 Торино 11 4 2 5 10-13 14
10
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11
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12
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13
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14
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