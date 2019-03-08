Болельщики "Ювентуса" начали оскорблять друг друга во время матча с "Удинезе"

Болельщики "Ювентуса" во время матча 27-го тура чемпионата Италии против "Удинезе" начали оскорблять друг друга. Инициаторами стали фанаты из группировки Curva Sud, которые стали скандировать оскорбительные кричалки в адрес остальной части болельщиков.

Curva Sud в последнее время протестует против повышения цен на билеты и поэтому агрессивно ведет себя по отношению ко всем, кто празднует голы. Именно это и произошло во время встречи. Остальная часть стадиона не стала молчать и также ответила агрессивно настроенным фанатам. Как следствие, на стадионе образовалась довольно странная атмосфера.