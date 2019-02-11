Блез Матюиди: "Качественная игра в серии А поможет "Ювентусу" в ЛЧ"

Полузащитник "Ювентуса" Блез Матюиди прокомментировал разгромную победу в игре 23-го тура чемпионата Италии против "Сассуоло"​ (3:0), сообщает официальный сайт "бьянконери".

– После матча в рамках 22-го тура серии А с "Пармой" (3:3) было важнее всего взять три очка. Мы хорошо играли в прошлую субботу, но сегодня действительно было важно увезти домой победу.

Нам нужно продолжать в том же духе до самого конца, хорошо играя в лиге. Качественная игра в серии А придаст нам уверенности в Лиге чемпионов.

Мы прогрессируем в плане физики и усердно работаем на тренировках – сегодня вы могли это заметить. В любом случае, мы хотим только большего, – приводит слова Матюиди пресс-служба "Ювентуса".

Все о чемпионате Италии – здесь