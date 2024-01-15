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Белотти прокомментировал поражение «Ромы» от «Милана»

Виктория Кравченко
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Нападающий «Ромы» Андреа Белотти прокомментировал поражение в матче 20-го тура серии А с «Миланом» (1:3). Он отметил, что сейчас команда переживает трудный момент.

«Сейчас лучший способ — объединиться между собой и работать. У нас часто есть всего пара дней на подготовку к матчу, но теперь у нас есть целых шесть дней, чтобы попробовать что-то новое как в оборонительной, так и в атакующей фазе. На мой взгляд, мы сильная команда, во всех я вижу качество», — цитирует Белотти Pazzi di fanta.

После 20 туров серии А «Рома» занимает 9-е место в турнирной таблице, набрав 29 очков.

Андреа Белотти
ФК Милан
ФК Рома
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Амброзини верит, что «Милан» может побороться за чемпионство в этом сезоне
Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Интер 20 16 3 1 49-10 51
2
 Ювентус 19 14 4 1 29-12 46
3
 Милан 20 13 3 4 38-21 42
4
 Фиорентина 20 10 4 6 29-21 34
5
 Лацио 20 10 3 7 24-20 33
6
 Болонья 20 8 8 4 23-18 32
7
 Наполи 20 9 4 7 30-25 31
8
 Аталанта 19 9 3 7 30-21 30
9
 Рома 20 8 5 7 32-24 29
10
 Торино 20 7 7 6 18-18 28
11
 Монца 20 6 7 7 20-25 25
12
 Дженоа 20 5 7 8 20-24 22
13
 Лечче 20 4 9 7 20-26 21
14
 Фрозиноне 19 5 4 10 25-34 19
15
 Сассуоло 19 5 4 10 26-33 19
16
 Удинезе 20 2 12 6 21-32 18
17
 Кальяри 20 4 6 10 19-33 18
18
 Верона 20 4 5 11 18-27 17
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