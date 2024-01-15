Белотти прокомментировал поражение «Ромы» от «Милана»

Нападающий «Ромы» Андреа Белотти прокомментировал поражение в матче 20-го тура серии А с «Миланом» (1:3). Он отметил, что сейчас команда переживает трудный момент.

«Сейчас лучший способ — объединиться между собой и работать. У нас часто есть всего пара дней на подготовку к матчу, но теперь у нас есть целых шесть дней, чтобы попробовать что-то новое как в оборонительной, так и в атакующей фазе. На мой взгляд, мы сильная команда, во всех я вижу качество», — цитирует Белотти Pazzi di fanta.

После 20 туров серии А «Рома» занимает 9-е место в турнирной таблице, набрав 29 очков.