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Сегодня, 19:09

«Милану» интересен Буонджорно — «Торино» просит за защитника 40 миллионов евро

Руслан Минаев
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«Милан» заинтересован в трансфере защитника «Торино» Алессандро Буонджорно, сообщает Sky Sport.

По данным источника, «россонери» уже делали предложение о переходе 24-летнего итальянца, которое было отклонено. Отмечается, что туринцы хотят выручить за игрока 40 миллионов евро.

«Милан» пытается снизить сумму, включив в сделку нападающего Лоренцо Коломбо.

Буонджорно в этом сезоне провел за «Торино» 19 матчей, забил 3 гола и отдал 1 результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2028 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока «быков» в 22 миллиона евро.

ФК Милан
ФК Торино
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«Монца» — «Милан»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
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 И В Н П +/- О
1
 Интер 20 16 3 1 49-10 51
2
 Ювентус 19 14 4 1 29-12 46
3
 Милан 20 13 3 4 38-21 42
4
 Фиорентина 20 10 4 6 29-21 34
5
 Лацио 20 10 3 7 24-20 33
6
 Болонья 20 8 8 4 23-18 32
7
 Наполи 20 9 4 7 30-25 31
8
 Аталанта 19 9 3 7 30-21 30
9
 Рома 20 8 5 7 32-24 29
10
 Торино 20 7 7 6 18-18 28
11
 Монца 20 6 7 7 20-25 25
12
 Дженоа 20 5 7 8 20-24 22
13
 Лечче 20 4 9 7 20-26 21
14
 Фрозиноне 19 5 4 10 25-34 19
15
 Сассуоло 19 5 4 10 26-33 19
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 Удинезе 20 2 12 6 21-32 18
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 Кальяри 20 4 6 10 19-33 18
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 Верона 20 4 5 11 18-27 17
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