Амброзини верит, что «Милан» может побороться за чемпионство в этом сезоне

Экс-игрок «Милана» Массимо Амброзини рассказал о шансах миланцев в борьбе за чемпионский титул.

«Нельзя сбрасывать «Милан» со счетов. Я считаю, что эта команда, учитывая игроков, которые должны вернуться в состав, может претендовать на чемпионский титул, хотя это и непросто», — цитирует Амброзини pianetamilan.it.

В последний раз «Милан» становился чемпионом Италии в 2022 году. На данный момент клуб идет на 3-м месте, набрав 42 очка.