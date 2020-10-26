Белотти пока не собирается продлевать контракт с «Торино»

Нападающий «Торино» Андреа Белотти на данный момент не подтвердил клубу, что намеревается продлевать контракт.

Действующее соглашение 26-летнего итальянца с туринцами продлится до 2022 года, сообщает La Gazzetta dello Sport.

В контракте Белотти прописан пункт о сумме отступных в размере 100 миллионов евро. Андреа выступает за «Торино» с 2015 года.

За это время на его счету 196 матчей в, в которых он отметился 97 голами и 20 результативными передачами.