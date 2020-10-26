Белотти пока не собирается продлевать контракт с «Торино»
12:22
Нападающий «Торино» Андреа Белотти на данный момент не подтвердил клубу, что намеревается продлевать контракт.
Действующее соглашение 26-летнего итальянца с туринцами продлится до 2022 года, сообщает La Gazzetta dello Sport.
В контракте Белотти прописан пункт о сумме отступных в размере 100 миллионов евро. Андреа выступает за «Торино» с 2015 года.
За это время на его счету 196 матчей в, в которых он отметился 97 голами и 20 результативными передачами.