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Бехрами подписал контракт с «Дженоа»

19:20
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Защитник Валон Бехрами продолжит карьеру в «Дженоа». 34-летний швейцарец подписал контракт с «грифонами», сообщает Football Italia со ссылкой на пресс-службу серии А.

В октябре Бехрами покинул «Сьон» и с тех пор находился в статусе свободного агента. Он уже выступал в Италии в составе «Наполи» и «Удинезе» и даже выигрывал с неаполитанцами Кубок страны в 2014 году.

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