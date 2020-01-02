Бехрами подписал контракт с «Дженоа»

Защитник Валон Бехрами продолжит карьеру в «Дженоа». 34-летний швейцарец подписал контракт с «грифонами», сообщает Football Italia со ссылкой на пресс-службу серии А.

В октябре Бехрами покинул «Сьон» и с тех пор находился в статусе свободного агента. Он уже выступал в Италии в составе «Наполи» и «Удинезе» и даже выигрывал с неаполитанцами Кубок страны в 2014 году.