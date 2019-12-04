Балотелли может перейти в «Бешикташ»

Нападающий Марио Балотелли может покинуть «Брешию». На 29-летнего итальянца претендует «Бешикташ», сообщает NTV.

Балотелли перешел в стан «ласточек» на правах свободного агента в середине августа. В этом сезоне нападающий отметился 2 голами в 8 матчах за команду. 3 ноября Балотелли подвергся расистским оскорблениям в матче против «Вероны». Форварда едва уговорили не уходить с поля из-за этого.

Главный тренер «Брешиа» Фабио Гроссо был недоволен отношением игрока к тренировочному процессу. Ему пришлось выгнать Балотелли с занятия, которое состоялось накануне матча 13-го тура серии А против «Ромы», поскольку итальянец недобросовестно работал.

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