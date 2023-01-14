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«Милан» ушел от поражения в матче с «Лечче»

Иван Шитик
Корреспондент
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14 января. «Лечче» — «Милан» — 2:2.
Фото Reuters

«Милан» в гостях сыграл вничью с «Лечче» в матче 18-го тура чемпионата Италии со счетом 2:2.

После первого тайма миланцы уступали со счетом 0:2. Уже на 3-й минуте мяч в свои ворота срезал защитник Тео Эрнандес. Еще один гол в ворота «Милана» забил защитник Федерико Боскирото.

Во втором тайме «россонери» смогли сравнять счет усилиями нападающего Рафаэла Леау и полузащитника Давиде Калабрии.

«Милан» набрал 38 очков и остается на второе строчке в серии А. «Лечче» не проигрывает на протяжении шести матчей и занимает 12-ю строчку (20 очков).

Италия. Серия А. 18-й тур
14 янв, 20:00. Via Del Mare (Лечче)
Лечче
2:2
Милан

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2
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3
 Милан 18 11 5 2 35-20 38
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 Интер 17 11 1 5 37-24 34
5
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 Удинезе 17 6 7 4 25-19 25
9
 Фиорентина 17 6 5 6 21-22 23
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 Торино 17 6 5 6 18-19 23
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