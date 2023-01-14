«Милан» ушел от поражения в матче с «Лечче»

«Милан» в гостях сыграл вничью с «Лечче» в матче 18-го тура чемпионата Италии со счетом 2:2.

После первого тайма миланцы уступали со счетом 0:2. Уже на 3-й минуте мяч в свои ворота срезал защитник Тео Эрнандес. Еще один гол в ворота «Милана» забил защитник Федерико Боскирото.

Во втором тайме «россонери» смогли сравнять счет усилиями нападающего Рафаэла Леау и полузащитника Давиде Калабрии.

«Милан» набрал 38 очков и остается на второе строчке в серии А. «Лечче» не проигрывает на протяжении шести матчей и занимает 12-ю строчку (20 очков).