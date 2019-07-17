Аурелио Де Лаурентис: "Почему "Баварии" Хамеса отдали просто так, а у "Наполи" просят 42 миллиона евро"

Президент "Наполи" Аурелио Де Лаурентис рассказал о сложностях в переговорах с "Реалом" по Хамесу Родригесу. Ранее появилась информация, что в борьбу за игрока включился "Атлетико".

– Я не понимаю, почему "Баварии" Хамеса отдали просто так, а у нас просят 42 миллиона евро, – цитирует Marca президента "Наполи". – Их бюджет больше в три раза. Если бы Хамес смог уйти в аренду, никто бы ничего не сказал, и мы бы подписали еще одного игрока.

Последние два сезона Родригес провел на правах аренды в "Баварии". За мюнхенцев он в общей сложности отыграл 67 матчей и забил 15 голов во всех турнирах.

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