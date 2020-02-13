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«Аталанта» выкупит Пашалича у «Челси»

15:07
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«Аталанта» выкупит полузащитника «Челси» Марио Пашалича за 15 миллионов по окончании сезона-2019/20, сообщает Tuttomercato.

25-летний хорват находится в команде из Бергамо с лета 2018 года, выступая за нее на правах аренды. По информации источника, в «Аталанте» довольны игрой Пашалича за этот период и собираются оформить полноценный трансфер в летнее трансферное окно.

В сезоне-2019/20 Пашалич провел за «Аталанту» 28 матчей, на его счету 6 голов и 3 результативных передачи. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость хорвата в 14 миллионов евро. В сезоне-2017/18 Пашалич на правах аренды выступал за «Спартак».

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