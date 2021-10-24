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Гол Малиновского не помог «Аталанте» победить «Удинезе», Миранчук вышел во втором тайме

15:29
«Аталанта» — «Удинезе» — 1:1. Фото Getty Images
«Аталанта» — «Удинезе» — 1:1. Фото Getty Images
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«Аталанта» и «Удинезе» сыграли вничью в матче 9-го тура чемпионата Италии. Встреча завершилась со счетом 1:1.

Счет в матче на 56-й минуте открыл полузащитник «Аталанты» Руслан Малиновский. В дополнительное время второго тайма счет сравнял нападающий «Удинезе» Норберту Берсике Бету.

Российский полузащитник команды из Бергамо Алексей Миранчук вышел на поле на 64-й минуте.

«Аталанта» набрала 15 очков и занимает пятое место в серии А, «Удинезе» — 13-й с десятью очками.

Чемпионат Италии. Серия А

9-й тур

«Аталанта» — «Удинезе» — 1:1 (0:0)

Голы: Малиновский, 56 (1:0). Бету, 90+4 (1:1).

«Аталанта»: Муссо, Паломино, Дзаппакоста, Пеццелла, Ловато, де Рон, Малиновский (Скальвини, 86), Пашалич (Копмайнерс, 74), Фройлер, Иличич (Миранчук, 64), Сапата (Муриэль, 64).

«Удинезе»: Сильвестри, Найтинк (Форестьери, 82), Самир, Стрюгер Ларсен (Соппи, 76), Бекао, Удогие, Молина (Арслан, 64), Макенго (Саксесс, 64), Уоллас, Пуссетто (Самарджич, 76), Бету.

Предупреждения: Самир, 17. Пуссетто, 58. Ловато, 75. Пеццелла, 78.

Судья: Мартинелли (Италия).

24 октября. Бергамо. Стадион «Атлети Адзурри д'Италия».

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Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
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  • Metaratings.ru
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  • Footboom
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  • Alvin Almazov
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Екатерина Савостина все материалы автора

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