Гол Малиновского не помог «Аталанте» победить «Удинезе», Миранчук вышел во втором тайме
«Аталанта» и «Удинезе» сыграли вничью в матче 9-го тура чемпионата Италии. Встреча завершилась со счетом 1:1.
Счет в матче на 56-й минуте открыл полузащитник «Аталанты» Руслан Малиновский. В дополнительное время второго тайма счет сравнял нападающий «Удинезе» Норберту Берсике Бету.
Российский полузащитник команды из Бергамо Алексей Миранчук вышел на поле на 64-й минуте.
«Аталанта» набрала 15 очков и занимает пятое место в серии А, «Удинезе» — 13-й с десятью очками.
Чемпионат Италии. Серия А
9-й тур
«Аталанта» — «Удинезе» — 1:1 (0:0)
Голы: Малиновский, 56 (1:0). Бету, 90+4 (1:1).
«Аталанта»: Муссо, Паломино, Дзаппакоста, Пеццелла, Ловато, де Рон, Малиновский (Скальвини, 86), Пашалич (Копмайнерс, 74), Фройлер, Иличич (Миранчук, 64), Сапата (Муриэль, 64).
«Удинезе»: Сильвестри, Найтинк (Форестьери, 82), Самир, Стрюгер Ларсен (Соппи, 76), Бекао, Удогие, Молина (Арслан, 64), Макенго (Саксесс, 64), Уоллас, Пуссетто (Самарджич, 76), Бету.
Предупреждения: Самир, 17. Пуссетто, 58. Ловато, 75. Пеццелла, 78.
Судья: Мартинелли (Италия).
24 октября. Бергамо. Стадион «Атлети Адзурри д'Италия».
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