«Аталанта» — «Удинезе»: стартовые составы, Миранчук остался в запасе
Стали известны стартовые составы «Аталанты» и «Удинезе» на матч 9-го тура чемпионата Италии, сообщают пресс-службы клубов в Twitter 24 октября. Российский полузащитник команды из Бергамо Алексей Миранчук остался в запасе.
Стартовый состав «Аталанты»: Муссо — Пеццелла, Паломино, Ловато Дзаппакоста — де Рон, Пашалич, Фройлер, Малиновский — Иличич, Сапата.
Стартовый состав «Удинезе»: Сильвестри — Найтинк, Бекао, Самир, Ларсен, Удогие — Уоллас, Макенго, Молина — Бету, Пусетто.
«Аталанта» с 14 очками занимает 6-е место в турнирной таблице серии А. «Удинезе» располагается на 13-й строчке с 9 баллами.
? La nostra formazione titolare!— Atalanta B.C. (@Atalanta_BC) October 24, 2021
?? Here's our #StartingXI to take on Udinese!
Presented by @Plus500#AtalantaUdinese #SerieATIM #GoAtalantaGo ??? pic.twitter.com/kxOWLzc64Y
Gli 1??1?? bianconeri scelti da Gotti ?— Udinese Calcio (@Udinese_1896) October 24, 2021
Starting XI ?
???? #ForzaUdinese #Al?Udin #AtalantaUdinese #SerieATIM #WeAreCalcio #Football pic.twitter.com/DPDkRWfy7f
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю