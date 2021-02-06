Миранчук — в запасе «Аталанты» на игру с «Торино»
16:15
«Аталанта» и «Торино» назвали стартовые составы на матч 21-го тура серии А. Российский полузащитник хозяев Алексей Миранчук остался на скамейке запасных.
«Аталанта»: Голлини, Толои, Ромеро, Паломино, Руджери, Госенс, Малиновский, де Рон, Пессина, Муриэль, Сапата.
Запасные — Росси, Спортьелло, Шутало, Джимсити, Кальдара, Гисланди, Фройлер, Коваленко, Миранчук, Пашалич, Ламмерс, Иличич.
«Торино»: Сиригу, Бремер, Нкулу, Иццо, Мандрагора, Лукич, Мурру, Синго, Ринкон, Беллоти, Дзадза. Главный тренер — Давиде Никола.
Запасные — Милинкович, Уйкани, Лянко, Бассели, Гояк, Ансальди, Верди, Бонаццоли, Войвода, Линетты, Буонджорно.
Игра начнется в 17.00 по московскому времени. «СЭ» проведет текстовую трансляцию встречи.
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