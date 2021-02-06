«Аталанта» и «Торино» назвали стартовые составы на матч 21-го тура серии А. Российский полузащитник хозяев Алексей Миранчук остался на скамейке запасных.

«Аталанта»: Голлини, Толои, Ромеро, Паломино, Руджери, Госенс, Малиновский, де Рон, Пессина, Муриэль, Сапата.

Запасные — Росси, Спортьелло, Шутало, Джимсити, Кальдара, Гисланди, Фройлер, Коваленко, Миранчук, Пашалич, Ламмерс, Иличич.

«Торино»: Сиригу, Бремер, Нкулу, Иццо, Мандрагора, Лукич, Мурру, Синго, Ринкон, Беллоти, Дзадза. Главный тренер — Давиде Никола.

Запасные — Милинкович, Уйкани, Лянко, Бассели, Гояк, Ансальди, Верди, Бонаццоли, Войвода, Линетты, Буонджорно.

Игра начнется в 17.00 по московскому времени. «СЭ» проведет текстовую трансляцию встречи.

Трансляция матча «Аталанта» — «Торино»