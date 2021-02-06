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Ибрагимовича не обвинят в расизме из-за стычки с Лукаку

16:03
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Нападающему «Милана» Златану Ибрагимовичу не будут предъявлены обвинения в расистском оскорблении форварда «Интера» Ромелу Лукаку. Швед объяснил представителям Итальянской федерации футбола, что его комментарий в адрес бельгийца был основан на конкретной истории, сообщает Football Italia.

Ибрагимович назвал нападающего «Интера» маленьким ослом, а также призвал его позвонить матери и заняться своим «вуду».

Швед категорически отрицал какие-либо расистские намерения в этой фразе, и что он не оскорблял Лукаку на почве о расизме. Швед объяснил, что его комментарий «вуду» был основан на конкретной истории, которая была опубликована в газетах в 2017 году.

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