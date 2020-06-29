«Аталанта» приобрела полузащитника «Ювентуса»

Полузащитник «Ювентуса» Симоне Мураторе стал игроком «Аталанты», сообщает официальный сайт клуба.

За 22-летнего футболиста будет выплачено семь миллионов евро. При этом, туринский клуб будет получать транши в течение четырех лет.

С 13 лет Мураторе находился в системе «Ювентуса». В текущем сезоне в его активе 18 матчей за молодежную команду «Юве» и один гол. Провел один матч за первую команду — вышел на замену в конце игры с «Байером» (2:0) в Лиге чемпионов.