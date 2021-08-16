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«Аталанта» не хочет отпускать Сапату в «Интер»

11:55
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«Аталанта» не хочет расставаться с форвардом Дуваном Сапатой этим летом, утверждает Sky Sport Italia.

По информации издания, игроком интересуется «Интер», готовый заплатить за него 30 миллионов евро, однако «Аталанта» пока не планирует отпускать нападающего в другой клуб.

30-летний колумбиец выступает в «Аталанте» с июля 2018 года. Его контракт рассчитан до лета 2023 года. В составе клуба из Бергамо Сапата провел 130 матчей, забив 66 голов.

Дополнительная информация:

https://sport.sky.it/

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Виктория Кравченко все материалы автора

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