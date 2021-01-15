«Аталанта» назвала Миранчука «маэстро дебютов»
«Аталанта» в официальном Twitter назвала российского полузащитника Алексея Миранчука «маэстро дебютов». Российский хавбек перешел в итальянский клуб из «Локомотива» в летнее трансферное окно, но пропустил начало сезона из-за травмы.
Il maestro dell'esordio ??? Master of debuts— Atalanta B.C. (@Atalanta_BC) January 15, 2021
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?? @SerieA ? 20' ? ??
? #CoppaItalia ? 43' ? ??
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Впервые он появился на поле 21 октября в игре Лиги чемпионов с «Мидтьюлланном» (4:0) и забил гол через 8 минут после дебюта.
8 ноября Миранчук впервые сыграл в серии A. Выйдя на замену в игре с «Интером» (1:1), он отличился через 20 минут.
Накануне россиянин провел первый матч и в Кубке Италии. Он впервые вышел на поле в стартовом составе и на 43-й минуте открыл счет в игре с «Кальяри» (3:1). Таким образом, он забивал за «Аталанту» в первых играх в трех разных турнирах.
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