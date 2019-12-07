«Аталанта» на 93-й минуте вырвала победу у «Вероны», Малиновский забил гол
«Аталанта» обыграла «Верону» в матче 15-го тура чемпионата Италии — 3:2. Победный мяч клуб из Бергамо провел на третьей добавленной минуте. Один из голов забил украинский хавбек Руслан Малиновский.
Чемпионат Италии
Серия А
15-й тур
«Аталанта» — «Верона» — 3:2 (1:1)
Голы: Ди Кармине, 23 (0:1). Малиновский, 44 (1:1). Ди Кармине, 57 (1:2). Муриэль, 64 — с пенальти (2:2). Джимсити, 90+3 (3:2).
«Аталанта»: Голлини, Паломино, Хатебур, Толой, Джимсити, Кастань, Пашалич, Фройлер (де Рон, 55), Гомес, Иличич (Малиновский, 28), Муриэль (Барроу, 77).
«Верона»: Сильвестри, Боккетти (Эмпереур, 46), Фараони, Ррахмани, Давидович, Мигел Велозу, Лазович, Дзакканьи, Пессина (Верре, 79), Амрабат, Ди Кармине (Аджапонг, 87).
Предупреждения: Хатебур, 20. Мигел Велозу, 32. Боккетти, 41. Дзакканьи, 63. Давидович, 68.
Удаление: Давидович, 85.
Судья: Валери.
7 декабря. Бергамо. Стадион «Атлети Адзурри д'Италия».
Дополнительная информация
https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/italy/seriaa/2019-2020/