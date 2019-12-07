«Аталанта» на 93-й минуте вырвала победу у «Вероны», Малиновский забил гол

«Аталанта» обыграла «Верону» в матче 15-го тура чемпионата Италии — 3:2. Победный мяч клуб из Бергамо провел на третьей добавленной минуте. Один из голов забил украинский хавбек Руслан Малиновский.

Чемпионат Италии

Серия А

15-й тур

«Аталанта» — «Верона» — 3:2 (1:1)

Голы: Ди Кармине, 23 (0:1). Малиновский, 44 (1:1). Ди Кармине, 57 (1:2). Муриэль, 64 — с пенальти (2:2). Джимсити, 90+3 (3:2).

«Аталанта»: Голлини, Паломино, Хатебур, Толой, Джимсити, Кастань, Пашалич, Фройлер (де Рон, 55), Гомес, Иличич (Малиновский, 28), Муриэль (Барроу, 77).

«Верона»: Сильвестри, Боккетти (Эмпереур, 46), Фараони, Ррахмани, Давидович, Мигел Велозу, Лазович, Дзакканьи, Пессина (Верре, 79), Амрабат, Ди Кармине (Аджапонг, 87).

Предупреждения: Хатебур, 20. Мигел Велозу, 32. Боккетти, 41. Дзакканьи, 63. Давидович, 68.

Удаление: Давидович, 85.

Судья: Валери.

7 декабря. Бергамо. Стадион «Атлети Адзурри д'Италия».