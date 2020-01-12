«Арсенал» интересуется Чалханоглу

«Арсенал» проявляет интерес к полузащитнику «Милана» Хакану Чалханоглу. Английский клуб может арендовать 25-летнего турка до конца сезона. Сам игрок не против сменить клуб, так как хочет получать больше времени, сообщает Corriere dello Sport.

Нападающий перешел в «Милан» летом 2017 года из «Байера». Его контракт с «россонери» рассчитан до 2021 года. В нынешнем сезоне он провел 17 матчей в серии А и отметился 2 голами и 1 передачей.