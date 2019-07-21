Арриго Сакки: "Приглашение Икарди создаст "Ювентусу" больше сложностей"

Известный итальянский тренер Арриго Сакки не понимает, почему нападающий "Интера" Мауро Икарди интересен "Ювентусу". Итальянские СМИ сообщают, что аргентинец отклоняет все предложения, рассчитывая перебраться в Турин.

– Икарди – специалист в своем узком профиле, но ему предстоит вклиниться в другую игровую концепцию, – цитирует Mediaset Сакки. – К тому же в "Ювентусе" он может занять многие позиции, которые должны быть свободными для Криштиану Роналду. Сарри отличный тренер с удивительными способностями, но мне не очень понятно, зачем он хочет создать себе больше сложностей, приглашая Икарди.