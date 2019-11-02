Антонио Конте: «Я всегда приходил в топ-клубы в критический момент и возвращал их на привычное место»

Главный тренер «Интера» Антонио Конте оценил игру команды в матче 11-го тура чемпионата Италии против «Болоньи» (2:1).

— То, как мы пропустили — по большому счету, это был автогол после рикошета от де Фрая, — могло нас прибить, — цитирует Конте Sky Sport Italia.

Вместо этого парни продемонстрировали свой характер и перевернули ход матча. Это прекрасный знак.

Лукаку — необычный форвард, потому что его физические данные соответствуют позиции центрфорварда, но дайте ему свободное пространство — и он покажет невероятную скорость.

Я знал, что работа в «Интере» — очень сложное испытание. Но я люблю находить сложности, и моя карьера говорит сама за себя. Я всегда приходил в топ-клубы в критический момент и возвращал их на привычное место.

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