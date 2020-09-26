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Антонио Конте: «Перишич вернулся и намерен помогать «Интеру»

09:47
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Главный тренер «Интера» Антонио Конте прокомментировал возвращение в команду полузащитника Ивана Перишича, который провел сезон-2019/20 в «Баварии» на правах аренды.

— Я рад за Ивана, потому что он получил отличный победный опыт, выступая за «Баварию» в прошлом сезоне, выиграв три трофея, — приводит Goal.com слова Конте. — Теперь он вернулся к нам с огромной решительностью помогать «Интеру». Я рад, что у Перишича есть такое желание. Тренеру всегда проще работать с футболистом, проявляющим энтузиазм.

В сезоне-2019/20 Перишич провел за «Баварию» 35 матчей, на его счету 8 голов и 10 результативных передач. В составе мюнхенской команды он стал чемпионом Германии, выиграл Кубок Германии и Лигу чемпионов.

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