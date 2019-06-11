Антонио Конте: "Интер" хочет бороться за чемпионство"

Новый главный тренер "Интера" Антонио Конте заявил, что его команда хочет бороться за чемпионство в серии А.

- Когда я отправляюсь в новое приключение, клуб ожидает от меня многого, - приводит слова Конте GQ. - Давайте посмотрим правде в глаза: кроме редких исключений, уже восемь сезонов "Интер" не боролся за чемпионство. Мы хотим изменить это. Игроки готовы конкурировать.

"Интер" - это амбициозный клуб, где все идут в одном направлении. Первое, что я скажу игрокам, это то, что у них нет никаких пределов.

Напомним, последним местом работы Конте был "Челси". Под его руководством "синие" выигрывали чемпионат и Кубок Англии. В Италии специалист известен по работе с "Ювентусом". При нем "бьянконери" пять раз выигрывали чемпионат Италии.

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