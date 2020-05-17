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Антонио Ди Натале: «Ливерпуль» хотел подписать меня за любые деньги, он был готов сделать все"

20:51
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Бывший форвард «Удинезе» и сборной Италии Антонио Ди Натале рассказал, что мог перейти в «Ливерпуль».

— Я хотел остаться в «Удинезе», я только что подписал контракт на 4 сезона, выиграл титул лучшего бомбардира серии А, — приводит слова Ди Натале Tuttosport. — Я чувствовал, что важен для команды и не хотел разом все менять.

«Ливерпуль» хотел подписать меня за любые деньги, он был готов сделать все, чтобы только я согласился на трансфер. Но не было смысла переезжать в Англию после того, как я только что отказался переходить в «Ювентус».

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