Ансальди может вернуться в «Атлетико»

Защитник «Торино» Кристиан Ансальди попал в сферу интересов «Атлетико», сообщает Tuttosport. Мадридский клуб следующим летом попытается приобрести 33-летнего аргентинца.

Ансальди уже выступал в составе «Атлетико» в сезоне-2014/15 на правах аренды из «Зенита», отыграв 11 матчей. Действующий контракт защитника с «Торино» рассчитан до июня 2021 года.

В текущем сезоне игрок провел 21 матч в футболке «быков», отличившись пятью голами и шестью голевыми передачами.