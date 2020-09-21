Андреа Пирло после победы над «Сампдорией»: «Не хочу копировать чужие идеи, у меня есть свои»

Главный тренер «Ювентуса» Андреа Пирло оценил игру команды в матче первого тура чемпионата Италии против «Сампдории» (3:0).

«У нас был хороший первый тайм, — цитирует Пирло Football Italia. — Жаль, что мы не забили больше в первой половине. К концу матча наша физическая готовность падала, но мы продолжали остро атаковать и контролировали все ситуации, включая контратаки «Сампдории». Фработта провел хороший матч. Алекс Сандру получил травму, и я выбрал игрока из команды U 23, который очень хорошо проявил себя на тренировках. Я вовсе не считал, что рискую, выпуская его.

Маккенни прибыл к нам после предсезонки в Германии, поэтому он был в лучшей форме, чем остальные. У него было несколько ошибок в передачах, но это была его первая игра, и мы можем простить ему это. Потребуется время, чтобы попробовали разные варианты игры. Я не хочу просто копировать чужие идеи, у меня есть свои. Я хочу использовать опыт тех команд, которые вдохновляли меня».

В составе победителей отличились Деян Кулушевски, Леонардо Бонуччи и Криштиану Роналду.