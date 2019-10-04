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Анчелотти может покинуть «Наполи» в конце сезона

18:00
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Главный тренер «Наполи» Карло Анчелотти может покинуть команду в конце сезона, утверждает Corriere dello Sport.

Итальянский специалист недоволен ухудшением отношений с капитаном Лоренцо Инсинье. Также на решение тренера могут повлиять результаты команды в нынешнем сезоне.

Действующий контракт 60-летнего Анчелотти с неаполитанцами рассчитан до конца сезона-2020/21.

После шести туров чемпионата Италии «Наполи» набрал 12 очков и занимает четвертое место.

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