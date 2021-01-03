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Альваро Мората пропустит матч против «Удинезе»

17:11
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Нападающий Альваро Мората пропустит матч «Ювентуса» в 15-м туре чемпионата Италии, сообщает La Gazzetta dello Sport.

Форвард, принадлежащий мадридскому «Атлетико», не поможет партнерам в игре против «Удинезе» из-за повреждения правого бедра. Травму 28-летний испанец получил на предматчевой тренировке.

Игра «Ювентус» — «Удинезе» состоится сегодня, в воскресенье 3 января, в Турине. Начало встречи — в 22.45 (мск).

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