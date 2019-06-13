Аллегри возьмет годичный отпуск после ухода из "Ювентуса"

Бывший тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри заявил, что он в следующем сезоне сделает паузу в работе.

- Я возьму год перерыва, чтобы перезарядить батареи, а также привести в порядок свою личную жизнь, вновь почувствовать любовь моей семьи, детей и друзей, - цитирует специалиста Football Italia. - В последние 16 лет я словно был в блендере. Приходилось жертвовать временем, которое я мог провести с семьей и друзьями. Использую это время, чтобы перезарядить батареи перед следующим сезоном.

Вместе с "Ювентусом" 51-летний Массимилиано Аллегри пять раз выиграл чемпионат Италии, четырежды - Кубок страны, два раза - Суперкубок Италии. Дважды доходил до финала Лиги чемпионов.

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