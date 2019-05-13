Аллегри считает, что "Ювентус" достойно сыграл с "Ромой"

Главный тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри - о матче с "Ромой" (0:2) в 36-м туре чемпионата Италии.

- Это была достойная игра, но после трех-четырех отличных моментов в первом тайме нам надо было создавать восемь-девять опасных моментов, учитывая наше доминирование в этом матче, - цитирует специалиста Football Italia. - Что касается первого гола, то нужно было выбивать мяч в аут, и мы бы избежали его. Первый гол мы пропустили после неудачного выноса, а второй - после контратаки.

Все о чемпионате Италии - здесь.