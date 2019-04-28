Главный тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри после матча 34-го тура чемпионата Италии против "Интера" (1:1) поругался с экспертами, находившимися в студии Sky Sport Italia. Он взорвался речью после замечания бывшего игрока россонери Даниэля Адани, который заявил, что Аллегри уступил в Лиге чемпионов "Аяксу" в тактике.

- Тогда мы пропустили несколько их контратак, пострадали не от тактики, - заявил Аллегри. - Они провели выдающийся матч. То же самое было сегодня. Если ты отдаешь много неточных передач, то рискуешь. В Италии все стали экспертами футбола, и это проблема.

Теперь заткнитесь, буду говорить я. Вы ничего не понимаете в футболе. Вы сидите за столом и читаете книги. Но ничего не понимаете в футболе на практике. А я выиграл шесть чемпионств.