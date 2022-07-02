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Сегодня, 17:33

В серии А впервые будет работать женщина-арбитр

Иван Шитик
Корреспондент
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Судья Мария Соле Феррьери Капути станет первой женщиной, которая будет судить матчи высшего итальянского дивизиона.

«Это мечта, которая стала явью. Исторический момент. Мария Соле получила повышение, потому что заслужила это», — цитирует президента Итальянской ассоциации судей Альфредо Тренталанжа La Repubblica.

Напомним, новый чемпионат Италии возьмет старт 13 августа 2022 года.

В прошлом сезоне 31-летняя рефери стала первой женщиной, судившей матч команды высшего итальянского дивизиона, отработав на игре «Кальяри» и «Читтаделлы» в Кубке Италии.

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