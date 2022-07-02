В серии А впервые будет работать женщина-арбитр

Судья Мария Соле Феррьери Капути станет первой женщиной, которая будет судить матчи высшего итальянского дивизиона.

«Это мечта, которая стала явью. Исторический момент. Мария Соле получила повышение, потому что заслужила это», — цитирует президента Итальянской ассоциации судей Альфредо Тренталанжа La Repubblica.

Напомним, новый чемпионат Италии возьмет старт 13 августа 2022 года.

В прошлом сезоне 31-летняя рефери стала первой женщиной, судившей матч команды высшего итальянского дивизиона, отработав на игре «Кальяри» и «Читтаделлы» в Кубке Италии.