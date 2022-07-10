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Алексис Санчес близок к переходу во «Фламенго»

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Нападающий «Интера» Алексис Санчес может перейти во «Фламенго», сообщает La Gazzetta dello Sport.

Ранее появилась информация, что Санчес этим летом хочет уйти из миланского клуба. Соглашение игрока с «Интером» рассчитано до лета 2023 года.

В минувшем сезоне он провел за «нерадзурри» 39 матчей во всех турнирах, отметившись 9 голами и 5 результативными передачами.

Источник: https://www.gazzetta.it/Calcio/Calciomercato/Inter/09-07-2022/calciomercato-inter-spera-flamengo-vidal-convincera-anche-sanchez-4401348501310_preview.shtml?reason=unauthenticated&origin=http%3A%2F%2Fwww.gazzetta.it%2FCalcio%2FCalciomercato%2FInter%2F09-07
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