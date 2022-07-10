Алексис Санчес близок к переходу во «Фламенго»

Нападающий «Интера» Алексис Санчес может перейти во «Фламенго», сообщает La Gazzetta dello Sport.

Ранее появилась информация, что Санчес этим летом хочет уйти из миланского клуба. Соглашение игрока с «Интером» рассчитано до лета 2023 года.

В минувшем сезоне он провел за «нерадзурри» 39 матчей во всех турнирах, отметившись 9 голами и 5 результативными передачами.