Агент Влаховича заблокировал переход игрока из «Ювентуса» в «Манчестер Юнайтед»

Нападающий «Ювентуса» Душан Влахович мог перейти в «Манчестер Юнайтед» в зимнее трансферное окно, утверждает AS.

Запрашиваемая цена была в диапазоне от 100 до 120 миллионов евро. Когда переговоры уже подходили к концу и трансфер был практически завершен, агент сербского нападающего заблокировал сделку.

В текущем сезоне cерии А 23-летний нападающий провел 14 матчей, в которых забил 8 мячей и сделал 2 ассиста.

Контракт Влаховича с туринским клубом рассчитан до 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 80 миллионов евро.