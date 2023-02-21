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Сегодня, 17:34

«Интер» ведет переговоры о продлении контрактов с Чалханоглу и Бастони

Иван Шитик
Корреспондент
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«Интер» ведет переговоры о продлении контрактов с полузащитниками Хаканом Чалханоглу и защитником Алессандро Бастони, сообщает La Gazzetta dello Sport.

Действующие договоры обоих футболистов рассчитаны до лета 2024 года.

В нынешнем сезоне на счету 29-летнего турка 30 матчей во всех турнирах за «Интер». Он забил 3 гола и сделал 6 голевых передач.

23-летний Бастони отыграл 25 матчей и отметился 5 голевыми передачами на партнеров.

Хакан Чалханоглу
ФК Интер (Интернационале)
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