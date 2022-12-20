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Сегодня, 22:28

Агент Влаховича не исключил уход игрока из «Ювентуса» в январе

Иван Шитик
Корреспондент
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Агент нападающего Душана Влаховича не уверен в будущем своего клиента в «Ювентусе», пишет Goal.

Cербский футболист может уже зимой покинуть Турин и перебраться в один из английских топ-клубов. Интерес к 22-летнему игроку проявляют «Арсенал», «Челси», а также «Манчестер Юнайтед».

Душан Влахович пополнил ряды «Ювентуса» в начале 2022 года, перебравшись из «Фиорентины» более чем за 80 миллионов евро. Его контракт с туринским клубом действует до лета 2026 года.

В текущем сезоне Влахович в составе «Юве» провел 15 матчей во всех турнирах, в которых забил семь мячей и сделал два ассиста.

Душан Влахович
ФК Арсенал (Лондон)
ФК Манчестер Юнайтед
ФК Челси
ФК Ювентус
0
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 Ювентус 15 9 4 2 24-7 31
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 Интер 15 10 0 5 34-22 30
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 Аталанта 15 8 3 4 22-15 27
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 Рома 15 8 3 4 18-14 27
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 Удинезе 15 6 6 3 24-17 24
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 Торино 15 6 3 6 16-17 21
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 Болонья 15 5 4 6 20-25 19
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 Эмполи 15 4 5 6 12-19 17
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 Монца 15 5 1 9 16-22 16
15
 Сассуоло 15 4 4 7 15-22 16
16
 Лечче 15 3 6 6 14-17 15
17
 Специя 15 3 4 8 14-26 13
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 Кремонезе 15 0 7 8 11-26 7
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 Сампдория 15 1 3 11 6-27 6
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 Верона 15 1 2 12 12-29 5
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 - : -
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 - : -
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 - : -
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Хвича Кварацхелия

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