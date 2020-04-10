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Агент Пьянича провел переговоры с «ПСЖ»

08:30
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Руководство «Ювентуса» склоняется к тому, чтобы в ближайшее трансферное окно продать полузащитника Миралема Пьянича. Агент 30-летнего боснийского футболиста Фали Рамадани уже провел встречу со спортивным директором «ПСЖ» Леонардо, сообщает в Twitter журналист Никола Скира.

Потенциальная трансферная стоимость хавбека оценивается в 60 миллионов евро. Контракт футболиста с «бянконерри» рассчитан до лета 2023 года.

В текущем сезоне Пьянич провел 32 матча во всех турнирах, в которых забил 3 гола и сделал 2 результативные передачи.

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