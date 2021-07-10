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Агент Пьянича предложил «Ювентусу» и «Роме» вернуть боснийца

23:08
Миралем Пьянич. Фото Twitter
Миралем Пьянич. Фото Twitter
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Полузащитник «Барселоны» Миралем Пьянич, вероятно, покинет клуб этим летом, сообщает Corriere dello Sport.

31-летний босниец хотел бы вернуться в серию А, где выступал за «Ювентус» и «Рому». Агент хавбека предложил туринскому и римскому клубу вернуть футболиста, но для команд трансфер Пьянича не является приоритетным.

Ранее стало известно, что босниец не входит в планы главного тренера каталонцев Роналда Кумана. Каталонцы уже направили уведомление футболисту с предложением расторгнуть соглашение с командой.

В минувшем сезоне Пьянич провел за «Барселону» 30 матчей и не отметился результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 20 миллионов евро. Его контракт с клубом действует до конца июня 2024 года.

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Иван Шитик все материалы автора

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