Пьянич покинет «Барселону» летом, так как Куман не рассчитывает на игрока

Полузащитник «Барселоны» Миралем Пьянич покинет команду этим летом. Главный тренер каталонцев Роналд Куман не рассчитывает на 31-летнего боснийца, сообщает в Twitter инсайдер Николо Скира.

Пьянич зарабатывает около 8 миллионов евро за сезон с учетом налогов. Сине-гранатовые планируют сократить зарплатную ведомость, расторгнув контракт с хавбеком.

Ранее Mundo Deportivo сообщал, что каталонцы направили уведомление боснийцу с предложением расторгнуть соглашение с командой.

В минувшем сезоне Пьянич провел за «Барселону» 30 матчей и не отметился результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 20 миллионов евро. Его контракт с клубом действует до конца июня 2024 года.