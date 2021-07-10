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Пьянич покинет «Барселону» летом, так как Куман не рассчитывает на игрока

19:26
Миралем Пьянич. Фото Instagram
Миралем Пьянич. Фото Instagram
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Полузащитник «Барселоны» Миралем Пьянич покинет команду этим летом. Главный тренер каталонцев Роналд Куман не рассчитывает на 31-летнего боснийца, сообщает в Twitter инсайдер Николо Скира.

Пьянич зарабатывает около 8 миллионов евро за сезон с учетом налогов. Сине-гранатовые планируют сократить зарплатную ведомость, расторгнув контракт с хавбеком.

Ранее Mundo Deportivo сообщал, что каталонцы направили уведомление боснийцу с предложением расторгнуть соглашение с командой.

В минувшем сезоне Пьянич провел за «Барселону» 30 матчей и не отметился результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 20 миллионов евро. Его контракт с клубом действует до конца июня 2024 года.

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Иван Шитик все материалы автора

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