Агент Пасторе опроверг намерение расторгнуть контракт с «Ромой». Игроком интересовался «Зенит»
19:54
Марсело Симонян, агент полузащитник «Ромы» Хавьера Пасторе, опроверг информацию о том, что игрок намерен разорвать контракт с клубом.
Ранее стало известно, что 31-летний аргентинец не попал в заявку римлян для участия в Лиге Европы. Летом СМИ сообщали о том, что Пасторе был интересен «Зениту».
— Нет, это неправда, — приводит слова Симоняна LaRoma24.it. - Он в хорошей форме, готов к игре и чувствует себя хорошо.
В минувшем сезоне Пасторе провел 15 матчей во всех турнирах, в которых отметился голевой передачей.
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