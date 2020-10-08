Агент Пасторе опроверг намерение расторгнуть контракт с «Ромой». Игроком интересовался «Зенит»

Марсело Симонян, агент полузащитник «Ромы» Хавьера Пасторе, опроверг информацию о том, что игрок намерен разорвать контракт с клубом.

Ранее стало известно, что 31-летний аргентинец не попал в заявку римлян для участия в Лиге Европы. Летом СМИ сообщали о том, что Пасторе был интересен «Зениту».

— Нет, это неправда, — приводит слова Симоняна LaRoma24.it. - Он в хорошей форме, готов к игре и чувствует себя хорошо.

В минувшем сезоне Пасторе провел 15 матчей во всех турнирах, в которых отметился голевой передачей.