Агент Умтити об аренде в «Лечче»: «Барселона» платит Самюэлю всю зарплату»

Фернандо Соланас, агент новичка «Лечче» Самюэля Умтити рассказал детали аренды 28-летнего француза из «Барселоны».

«Барселона» платит ему всю зарплату, поскольку «Лечче» мог выплачивать лишь некоторые бонусы, связанные с результативностью.

Мы считаем, что «Лечче» — лучший вариант, чтобы оживить карьеру Самюэля и заставить его снова играть, как победитель чемпионата мира, которого мы все знаем», — цитирует агента Sky Sport Italia.

Ранее каталонский клуб продлил контракт с Умтити до 30 июня 2026 года и урезал ему зарплату.

Портал Transfermarkt оценивает защитника в 2 миллиона евро.