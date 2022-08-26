В «Интере» заявили, что Шкриньяр останется в клубе, несмотря на интерес от «ПСЖ»

Генеральный директор «Интера» Беппе Маротта отреагировал на интерес «ПСЖ» к защитнику Милану Шкриньяру.

«Могу сказать, что на прошлой неделе владельцы клуба четко дали понять, что не хотят, чтобы «ПСЖ» соблазнял их предложениями. Поэтому могу подтвердить, что Шкриньяр является очень важным элементом нашей команды, и, безусловно, останется с нами.

Он хороший парень, мы скоро начнем с ним переговоры, потому что хотим подписать с ним контракт и удержать его в «Интере» на долгие годы", — цитирует Маротту DAZN.

В сезоне-2021/22 Шкриньяр забил 4 гола в 48 матчах за «Интер». Портал Transfermarkt.com оценивает футболиста в 65 миллионов евро.

Контракт 27-летнего словака действует до 2023 года.