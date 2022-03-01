«Барселона» хочет подписать Кессье летом и готова платить ему 6,5 миллиона евро в год

«Барселона» хочет подписать полузащитника «Милана» Франка Кессье во время летнего трансферного окна, сообщает сайт журналиста Джанлука Ди Марцио.

По информации источника, каталонский клуб ускорил переговоры о переходе 25-летнего ивуарийца.

Отмечается, что «Барселона» готова платить полузащитнику 6,5 миллиона евро в год. При этом в «Милане» знают, что каталонцы сделали Кессье предложение.