Агент Кокорина рассказал, когда игрок восстановится после травмы

Агент Кокорина рассказал о его состоянии после травмы

Агент Тимофей Бердышев, представляющий интересы нападающего «Фиорентины» Александра Кокорина, в разговоре с корреспондентом «СЭ» рассказал о травме футболиста.

«Ничего серьезного! Скоро Кокорин будет в строю. Все нормально», — сказал Бердышев «СЭ».

В последний раз 30-летний Кокорин выходил на поле 10 января в матче против «Торино» (0:4).

В сезоне-2021/22 российский форвард вышел на поле в 6 матчах, в которых не отличился результативными действиями.