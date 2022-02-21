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Сегодня, 11:39

Агент Кокорина рассказал, когда игрок восстановится после травмы

Агент Кокорина рассказал о его состоянии после травмы
Владислав Флегонтов
Корреспондент
Александр Кокорин.
Фото Twitter

Агент Тимофей Бердышев, представляющий интересы нападающего «Фиорентины» Александра Кокорина, в разговоре с корреспондентом «СЭ» рассказал о травме футболиста.

«Ничего серьезного! Скоро Кокорин будет в строю. Все нормально», — сказал Бердышев «СЭ».

В последний раз 30-летний Кокорин выходил на поле 10 января в матче против «Торино» (0:4).
В сезоне-2021/22 российский форвард вышел на поле в 6 матчах, в которых не отличился результативными действиями.

Александр Кокорин
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